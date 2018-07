BGH prüft erneut Verantwortung von Mietern für Schönheitsreparaturen beim Auszug

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft am Mittwoch (10.00 Uhr) erneut, wer beim Auszug eines Mieters aus einer Wohnung die Verantwortung für Schönheitsreparaturen trägt. Es geht in diesem Fall um die Frage, welche Auswirkungen eine "Renovierungsvereinbarung" zwischen dem Mieter und dessen Vormieter hat. In dem zu entscheidendem Fall verlangt die Vermieterin Schadensersatz für von ihr in Auftrag gegebene Malerarbeiten.

Mietwohnungen in Kiel © AFP

Der Mieter lehnte dies ab und verwies auf die BGH-Rechtssprechung, wonach eine Klausel unwirksam ist, die einem Mieter Schönheitsreparaturen bei einer unrenoviert übergebenen Wohnung ohne angemessenen Ausgleich auferlegt. Der betroffene Mieter hatte die Wohnung unrenoviert übernommen, allerdings eine Renovierungsvereinbarung mit seiner Vormieterin geschlossen. Nach Ansicht der Vermieterin ist er deshalb zu den Schönheitsreparaturen verpflichtet.