Renovierungsvereinbarung mit Vormieter hat keinen Einfluss auf Mietvertrag

BGH stärkt Rolle von Mietern bei Verantwortung für Schönheitsreparaturen

Karlsruhe (AFP) - Eine zwischen Mieter und Vormieter geschlossene Renovierungsvereinbarung hat keinen Einfluss auf Verpflichtungen zu Schönheitsreparaturen in der Wohnung. Auch bei einer solchen Vereinbarung bleibe eine Formularklausel im Mietvertrag unwirksam, die dem Mieter einer unrenoviert übergebenen Wohnung Schönheitsreparaturen ohne angemessenen Ausgleich auferlege, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch in Karlsruhe. Das Gericht bestätigte damit seine bisherige Rechtsprechung auch für diesen Sonderfall. (Az. VIII ZR 277/16)

Mietwohnungen in Kiel © AFP

Der betroffene Mieter hatte die Wohnung unrenoviert übernommen, allerdings eine Renovierungsvereinbarung mit seiner Vormieterin geschlossen. Er hatte von ihr einige Gegenstände in der Wohnung übernommen und sich im Gegenzug unter anderem dazu bereit erklärt, Renovierungsarbeiten zu übernehmen.

Nach seinem Auszug verlangte die Vermieterin vor diesem Hintergrund Schadensersatz für von ihr in Auftrag gegebene Malerarbeiten. Der Mieter lehnte diese Forderung ab und verwies auf die bisherige BGH-Rechtsprechung. Der für das Mietrecht zuständige Zivilsenat entschied nun, dass diese im Jahr 2015 festgelegten Grundsätze auch bei einer Renovierungsvereinbarung wie in diesem Fall anwendbar blieben.

Eine solche Vereinbarung sei auf Mieter und Vormieter beschränkt, erklärte das Gericht. Sie habe deshalb keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der im Mietvertrag enthaltenen Verpflichtungen. Der Vermieter werde deshalb vor allem nicht so gestellt, als hätte er dem neuen Mieter eine renovierte Wohnung übergeben.