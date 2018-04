BGH urteilt über Zulässigkeit von Werbeblockern im Internet

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Donnerstag (09.00 Uhr), ob Werbelocker-Programme, die im Internet unerwünschte Werbung automatisch unterdrücken, wettbewerbswidrig sind. Verlage finanzieren ihre kostenlosen Online-Zeitungen mit Werbeeinnahmen und sehen in den Computerprogrammen wie Adblock Plus eine Gefahr für ihr Geschäftsmodell.

BGH in Karlsruhe © AFP

Im Ausgangsfall hatte der Springer-Verlag gegen die Eyeo GmbH geklagt, die AdBlock Plus vertreibt. Unternehmen können sich von deren Blockade aber freikaufen und ihre Werbung gegen Entgelt in eine sogenannte Whitelist aufnehmen lassen, falls Eyeo am Umsatz der Werbung beteiligt wird.