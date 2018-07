BGH verhandelt über Ersatzflug wegen starker Reise-Abweichungen

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt am Dienstag (9.00 Uhr) über die Frage, inwieweit Reiseveranstalter bei groben Flugabweichungen die Kosten eines Ersatzflugs bezahlen müssen. Eine Familie hatte 2014 Urlaub in der Türkei gemacht. Die Maschine zurück von Antalya nach Frankfurt am Main sollte um 20.05 Uhr starten. Am Flughafen hieß es, der Abflug verschiebe sich auf 22.40 Uhr, und die Maschine fliege nach Köln; von dort gebe es einen Bustransfer nach Frankfurt.

Silhouette eines Flugzeugs © AFP

Die Familie buchte kurzerhand einen Ersatzflug direkt nach Frankfurt. Vom Reiseveranstalter verlangt sie Ersatz der Mehrkosten in Höhe von 1235 Euro. (Az: X ZR 96/17)