BGH verkündet Urteil zu Film über Missstände in Bio-Hühnerställen

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Dienstag (09.00 Uhr) ein Urteil zur Medienfreiheit bei Berichten über Missstände in der Landwirtschaft. Im Streitfall war ein Tierschützer für Filmaufnahmen in zwei Bio-Höfe eingedrungen. Seine Aufnahmen mit toten Hühnern oder Hühnern mit unvollständigem Federkleid überließ er dem Mitteldeutschen Rundfunk, der sie für die ARD-Reihe "ARD Exklusiv" und das ARD-Magazin "Fakt" verwertete.

BGH in Karlsruhe © AFP

Beide Beiträge beschäftigten sich mit den Auswirkungen des Preisdrucks durch die Aufnahme von Bio-Produkten in die Regale von Supermärkten und Discountern. Landgericht und Oberlandesgericht Hamburg hatten dem Antrag der betroffenen Erzeugergemeinschaft auf Unterlassung stattgegeben. Dagegen wendet sich vor dem BGH der MDR. (Az: VI ZR 396/16)