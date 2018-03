BGH verkündet Urteil zu Trittschallschutz in Eigentumswohnung

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof verkündet am Freitag (12.00 Uhr) in Karlsruhe, welche Standards zum Trittschallschutz eingehalten werden müssen, wenn in einer älteren Eigentumswohnung das Badezimmer modernisiert wird. Im aktuellen Fall hatte ein Wohnungsbesitzer in seinem Bad den alten Estrich aus- und eine Fußbodenheizung eingebaut. Die Wohnungseigentümerin darunter forderte daraufhin einen Trittschallschutz nach den aktuell strengsten Richtwerten.

Hinweisschild am Bundesgerichtshof © AFP

Der beklagte Wohnungsbesitzer will aber nur die Grenzwerte einhalten, die zum Zeitpunkt des Hausbaus galten. Bei der mündlichen Verhandlung deuteten die Richter bereits an, dass nur bei einer Kernsanierung mit Eingriff in die Bausubstanz des Hauses die jeweils aktuellen Schallschutzrichtwerte eingehalten werden müssten. Eine Modernisierung des Badezimmers fiele demnach nicht darunter.