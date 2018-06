BGH verkündet Urteil zur Beteiligung an Bewertungsreserven der Lebensversicherer

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Mittwoch (12.00 Uhr) sein Urteil zur Beteiligung von Lebensversicherungskunden an Bewertungsreserven der Versicherung. Der Bund der Versicherten zog in dem Rechtsstreit bis vor den BGH, weil einem Kunden bei der Auszahlung seines abgelaufenen Vertrags die Summe aus den sogenannten stillen Reserven massiv gekürzt worden war. Hintergrund war eine Gesetzesänderung.

Bescheid einer Kapitallebensversicherung © AFP

Bis zu dieser Änderung mussten die Versicherer die Kunden zur Hälfte an den Bewertungsreserven beteiligen. Jetzt gilt, dass die garantierten Leistungen anderer Versicherter nicht gefährdet werden dürfen. Die Konzerne kürzten als Konsequenz daraus oftmals die Beteiligung an den Bewertungsreserven. Solche stillen Reserven entstehen, wenn Wertpapiere mehr wert sind, als sie ursprünglich gekostet haben.