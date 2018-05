Schoch warnt vor drohender Übermacht Chinas

BMW-Betriebsratschef dringt auf gemeinsame Batteriefabrik der deutschen Autobauer

Hamburg (AFP) - BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch fordert einen gemeinsamen Masterplan der deutschen Autoindustrie für die Produktion von Batteriezellen. "Wenn wir keine Batteriefabriken für Elektroautos in Europa bauen, dann werden es die Chinesen tun", warnte Schoch in der aktuellen Ausgabe des "Spiegel". Konzerne wie BMW, Daimler und Volkswagen sollten ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um eine erste Großfabrik für Batteriezellen aufzubauen.

Arbeit an Stromspeicher aus ausgedienten E-Auto-Batterien © AFP

Eine solche Produktionsstätte würde höchstens 1,5 Milliarden Euro kosten, sagte Schoch. Im Erfolgsfall könnten dann weitere Fabriken folgen. "Wer diese Zukunftstechnik nicht beherrscht, ist irgendwann weg vom Fenster.

Der Betriebsratsvorsitzende warnte vor einer drohenden Übermacht Chinas im Zukunftsgeschäft mit der Elektromobilität. "Wir haben überlegenes Wissen in Bezug auf Diesel- und Benzinmotoren, aber in der Elektromobilität machen uns die Chinesen die Technologieführung streitig."

Bei Elektroautos sind Batterien das teuerste Bauteil und gleichzeitig das entscheidende für deren Attraktivität. Deutsche Autohersteller drohen deshalb in Zukunft immer weniger an der Wertschöpfung beim Bau von Fahrzeugen zu verdienen, was auch negative Folgen für Arbeitsplätze haben könnte. Auch zur Zwischenspeicherung werden Batterien wegen des zunehmenden Stellenwerts von unregelmäßig nutzbaren erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind immer wichtiger.

Erst kürzlich hatte sich Zulieferer Bosch gegen eine Zellenproduktion entschieden. Das Investitionsrisiko, angeblich 20 Milliarden Euro, war dem Konzern zu groß.

Eine EU-Batterie-Allianz hat die EU-Kommission aus der Taufe gehoben. Sie soll nach dem Vorbild des Flugzeugbauers Airbus europäische Kapazitäten zur Produktion bündeln. Von deutscher Seite sind unter anderen das deutsche Batterie-Konsortium TerraE sowie der Siemens-Konzern mit von der Partie. Siemens will dabei vor allem Software für die Batterie-Steuerung bereitstellen und zur Automatisierung der Produktion beitragen.