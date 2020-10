Jahresabsatz nach wie vor durch Corona gedrückt - einzig China liegt im Plus

BMW setzt im dritten Quartal deutlich mehr Autos ab als im Vorjahreszeitraum

München (AFP) - Mit fortschreitender Erholung der Automärkte nach dem Corona-Einbruch gehen auch die Absatzzahlen des Autobauers BMW wieder deutlich nach oben. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, verkaufte er im dritten Quartal weltweit knapp 676.000 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. Damit stieg der Absatz um 8,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

BMW-Absatzzahlen gehen wieder nach oben © AFP

Bei elektrifizierten Modellen betrug das Plus 46,6 Prozent. "Damit ist Elektromobilität ein substanzieller Wachstumstreiber", erklärte BMW-Vorstandsmitglied Pieter Nota.

"Erwartungsgemäß spiegelt das Absatzergebnis von Januar bis September unterdessen die globalen Auswirkungen der Corona-Pandemie wider", erklärte BMW. Mit gut 1,6 Millionen verkauften Fahrzeugen liegt der Autobauer noch immer 12,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. In Deutschland wurden den Angaben zufolge seit Jahresbeginn 16 Prozent weniger Automobile verkauft. In China dagegen war der Absatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres sogar um 6,4 Prozent höher als im gleichen Zeitraum 2019 - trotz Pandemie.