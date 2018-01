Minister Hendricks und Schmidt hatten in Brüssel für Diesel-Beschlüsse geworben

BUND fordert von EU anhaltenden Druck auf Deutschland wegen Luftverschmutzung

Berlin (AFP) - Nach dem Werben der Bundesregierung in Brüssel für die Diesel-Beschlüsse haben Umweltschützer die EU dazu gedrängt, den Druck auf Deutschland aufrecht zu erhalten. Es grenze an "Realitätsverlust", dass die Regierung die "dürftigen Ergebnisse" der Treffen zur Luftverschmutzung schönrede, erklärte der BUND am Dienstag. Die EU dürfe ihre mögliche Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen überhöhter Stickoxidwerte in den Städten "nicht fallenlassen".

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) hatten zuvor in einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission auf die Erfolge Deutschlands im Kampf gegen die Luftverschmutzung in Städten verwiesen. So erinnerten sie an das zweite Dieseltreffen zwischen Politik und Kommunen Ende November, auf dem ein Sofortprogramm Saubere Luft beschlossen worden war, sowie an den Dieselgipfel mit der Autoindustrie im August, dem ein zweiter in der ersten Jahreshälfte folgen soll.

"Wir können Ihnen versichern, dass wir in unseren Bemühungen zur Emissionsreduzierung nicht nachlassen werden, und bitten Sie, angesichts der geschilderten Sachlage, derzeit von weiteren Schritten im Vertragsverletzungsverfahren abzusehen", heißt es in dem Brief, der AFP vorlag und über den das "Handelsblatt" zuerst berichtet hatte. Eine Klage ist ein möglicher weiterer Schritt im Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, weil in einer Reihe von Kommunen die Stickoxidwerte zu hoch sind.

Der BUND forderte vor diesem Hintergrund Maßnahmen wie die blaue Umweltplakette sowie verpflichtende Hardware-Nachrüstungen bei Dieselautos. "Mit Bemühungsbekundungen allein wird die Luft in den Städten nicht sauberer", kritisierte der BUND.