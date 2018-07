Versicherungsnehmer dürfen nicht schlechter gestellt werden

Bafin prüft Verkauf von Lebensversicherungsgeschäft der Generali

Bonn (AFP) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin prüft den Verkauf der Generali Lebensversicherung AG an den Abwickler Viridium. An den Verkauf eines Versicherungsunternehmens seien strenge gesetzliche Anforderungen geknüpft, um die Belange der Versicherungsnehmer zu wahren, erklärte die Bafin am Donnerstag in Bonn. Kein Versicherungsnehmer dürfe durch einen Verkauf schlechter gestellt werden. Sei dies nicht gewährleistet, könne die Bafin den geplanten Kauf untersagen.

Bescheid einer Lebensversicherung © AFP

Der italienische Versicherungskonzern Generali gab am Donnerstag bekannt, dass er knapp 90 Prozent an seiner stillgelegten deutschen Tochter, die Generali Leben, an den Abwickler Viridium verkauft. Betroffen sind rund vier Millionen Kunden. Generali erwarte Einnahmen von bis zu 1,9 Milliarden Euro. Mit Viridium sei "das nachhaltige Management der Bestände der Generali Leben vereinbart".

Abwicklungsfirmen führen die Versicherungsverträge weiter. Befürchtet wird aber eine Schlechterstellung der Versicherten.

Die Bafin erklärte, auch nach einem Verkauf unterliege das betroffene Versicherungsunternehmen ihrer vollständigen Aufsicht. Vertragliche Garantien blieben unverändert bestehen. Die Bafin habe "umfassende Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und zur Reaktion auf Missstände", stellte die Behörde klar.

Generali in Deutschland ist nach eigenen Angaben der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Dazu gehören die AachenMünchener, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.