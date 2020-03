Bilanz-Pressekonferenz abgesagt

Bahn-Chef Lutz vorsorglich in häuslicher Quarantäne

Berlin (AFP) - Der Chef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, hat sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. In seinem direkten beruflichen Umfeld sei "eine Person positiv auf Covid-19 getestet" worden, teilte die Bahn am Dienstag in Berlin mit. Die für Donnerstag geplante Bilanz-Pressekonferenz wurde daher abgesagt.

Bahnchef Richard Lutz © AFP

Die Öffentlichkeit werde am Donnerstagvormittag schriftlich über die wesentlichen Eckdaten der Bilanz für das Jahr 2019 informiert, teilte die Bahn weiter mit.