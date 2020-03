Bauprojekt soll Fahrtzeit mehr als verkürzen

Bahn plant Schnellbahnstrecke zwischen Dresden und Prag

Dresden (AFP) - Die Deutsche Bahn plant mit der tschechischen Bahnnetzgesellschaft eine Schnellbahnstrecke zwischen Dresden und Prag. Wie die Bahn am Montag mitteilte, unterzeichneten Vertreter beider Seiten in Dresden eine entsprechende Vereinbarung. Die Reisezeit zwischen der sächsischen und der tschechischen Hauptstadt soll demnach von bislang über zwei Stunden auf eine Stunde verkürzt werden. Von Berlin soll Prag künftig in zweieinhalb Stunden erreichbar sein.

Die Frauenkirche in Dresden © AFP

"Die schnelle Verbindung wird neue Möglichkeiten für die Kooperation in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur eröffnen und klimafreundliche Mobilität fördern", erklärte Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Die Bahn beabsichtigt außerdem die Entlastung der vielbefahrenen Strecke durch das Elbtal.

Nach Angaben des Unternehmens soll ein laufendes "Raumordnungsverfahren" für das Bauvorhaben auf deutscher Seite bis zum Sommer abgeschlossen sein. Für den Kern des Projekts, einen mindestens 25 Kilometer langen Grenztunnel unter dem Erzgebirge, würden erste Planungsaufträge "in den kommenden Wochen" ausgeschrieben.