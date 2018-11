Bahn und Lokführergewerkschaft GDL verhandeln in zweiter Runde

Konzern will in dritter Runde Angebot vorlegen

Berlin (AFP) - Die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben am Freitag ihre Tarifverhandlungen in zweiter Runde fortgesetzt. Nach sieben Stunden seien in "einzelnen Sachfragen erste Verständigungen" erzielt worden, erklärte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Abend. Er kündigte ein Angebot des Konzerns für die dritte Verhandlungsrunde an.

Die Bahn verhandelt parallel mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Sie will für inhaltsgleiche Themen und Berufsgruppen zu vergleichbaren Ergebnissen kommen.

Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines 2016 vereinbarten Wahlmodells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG war am Montag nach zehn Stunden beendet worden. Auch hier gab es in Detailfragen laut Gewerkschaft eine Annäherung. Die nächsten Verhandlungsrunden finden Mitte November statt. Die Tarifpartner wollen eine Einigung vor Jahresende erreichen.