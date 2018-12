Sprecher räumt Probleme bei Besetzung von Lokführerstellen ein

Bahn verspricht Anstrengungen zur Verbesserung der Pünktlichkeit

München (AFP) - Die Deutsche Bahn hat Anstrengungen zur Verbesserung der Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr versprochen. Dort sei die Bahn "weit" von ihren Zielen entfernt, "das ist absolut unbefriedigend", sagte Bahnsprecher Achim Stauß am Mittwochmorgen im Bayerischen Rundfunk. Der Ansporn des Unternehmens sei groß, Verspätungen zu vermeiden. Die Kunden hätten nach seiner Auffassung kein Interesse daran, Geld zurückzubekommen, sondern sie hätten einen "Anspruch auf pünktliche Züge".

ICE im Berliner Hauptbahnhof © AFP

Der Sprecher gestand zugleich Probleme bei der Besetzung von Lokführer-Stellen ein. "Das ist in der aktuellen Arbeitsmarktsituation gerade in so Boomregionen wie in Süddeutschland nicht so einfach", sagte er dem BR. Dort stehe die Bahn in einem "starken Konkurrenzkampf mit anderen Unternehmen". Er sei aber zuversichtlich, dass es gelingen werde, die Stellen zu besetzen.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hatte am Dienstag die Ergebnisse seines jüngsten Bahntests veröffentlicht. Der Umfrage zufolge bleibt die Pünktlichkeit das "größte Qualitätsproblem" der Bahn. Außerdem beklagten die Befragten darin die hohen Preise bei der Bahn und wünschten sich eine Entschädigung schon bei kürzeren Verspätungszeiten als derzeit vorgesehen.