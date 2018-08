Praxistest mit Kollektion von Guido Maria Kretschmer gestartet

Bahn will mit neuen Uniformen sympathischer werden

Berlin (AFP) - "Moderner und sympathischer": Die Deutsche Bahn will ihren Kunden künftig mit neuen Uniformen im Farbton "Servicerot" begegnen. Am Montag läutete das Unternehmen einen bundesweiten Tragetest für die von Designer Guido Maria Kretschmer entworfene Kollektion ein, wie die Bahn in Berlin mitteilte. Rund 250 Mitarbeiter wie etwa Zugbegleiter oder Servicemitarbeiter in Bahnhöfen sollen die Kleidung nun einem viermonatigen Praxischeck unterziehen.

Neue Bahn-Uniformen in "servicerot" © AFP

Die neue Unternehmensbekleidung werde "den Außenauftritt der Bahn moderner und sympathischer machen", erklärte Personalvorstand Martin Seiler. "Selbstbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gut gekleidet sind und sich wohl fühlen, leisten einen noch besseren Service für unsere Kunden."

Gehalten sind die rund 80 verschiedenen Einzelteile - von Sakkos und Blusen bis zu Winterhosen, Schals oder Poloshirts - nach Angaben der Bahn im neuen Farbton "Servicerot" oder "Burgundy". Dieser sei im Gegensatz zum bekannten "Verkehrsrot" besser kombinierbar und flächig einsetzbar.

Das Logo der Bahn behält allerdings auch künftig sein gewohntes Rot, ebenso wie die Mützen der Mitarbeiter am Bahnhof, die dadurch auch bei hohem Reisendenaufkommen gut sichtbar sein sollen.

Desginer Kretschmer hofft nun, dass die Bahnmitarbeiter "stolz" sind, die neue Dienstkleidung zu tragen. Eine Gruppe von 60 Mitarbeitern sei von Anfang an bei der Entwicklung dabei gewesen. Am Ende müssten ja die Mitarbeiter die Kleidung "jeden Tag tragen und ausstrahlen, dass sie für die Reisenden da sind". Etwas "Schickes" helfe dabei, erklärte Kretschmer. "Kleidung macht einfach was mit den Leuten."

Die neuen Uniformen soll nach dem Praxistest voraussichtlich ab Ende 2019 schrittweise eingeführt werden und dann die aktuelle Bekleidung, die inzwischen mehr als fünfzehn Jahre alt ist, ablösen. Unternehmensbekleidung tragen bei der Bahn rund 43.000 Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt, etwa an Bahnhöfen, in Zügen oder in Reisezentren.