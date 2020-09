Kunden bis 26 Jahre fahren im ICE innerhalb Deutschlands ab 12,90 Euro

"BamS": Bahn senkt vorübergehend Fahrpreise für junge Leute drastisch

Berlin (AFP) - Die Deutsche Bahn will laut einem Zeitungsbericht ihre Fahrpreise für junge Leute vorübergehend drastisch senken. Bahnfahrer bis einschließlich 26 Jahre könnten auf innerdeutschen Strecken ab Dienstag ab 12,90 Euro fahren, berichtete die "Bild am Sonntag". Dies gelte für den Fernverkehr mit dem ICE in der zweiten Klasse.

ICE bei der Einfahrt in den Berliner Hauptbahnhof © AFP

Das Angebot namens "Super Sparpreis Young" gilt dem Bericht zufolge bis November und umfasst insgesamt eine Million ermäßigte Tickets. Wer früh buche, könne auch auf gefragten Strecken den Niedrigpreis bekommen, schreibt die "BamS". Zu Hauptreisezeiten am Wochenende würden die Kontingente allerdings wohl schnell vergeben sein.

Kombiniert mit einer BahnCard 25 für junge Leute können Kunden bis 26 Jahre den Ticketpreis sogar auf bis zu 9,70 Euro drücken. Die Aktion laufe bei der Deutschen Bahn AG unter der Überschrift "ICE-Fahren zum Taschengeldpreis", berichtet die "Bild am Sonntag". Hintergrund ist demnach, dass viele junge Leute derzeit wegen der günstigen Preise verstärkt Fernbusse statt der Bahn nutzen.