Gesetzentwurf soll am Vormittag vom Kabinett beschlossen werden

Barley weist Furcht vor "amerikanischen Verhältnissen" durch Musterklage zurück

Berlin (AFP) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat Befürchtungen von "amerikanischen Verhältnissen" im Zuge der Einführung einer Musterfeststellungsklage in Deutschland zurückgewiesen. In den USA würden mitunter Unternehmen "mit gewaltigen Schadenersatzforderungen überzogen" und so wirtschaftlich unter Druck gesetzt, sagte Barley am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist hier ausgeschlossen." Am Vormittag berät das Kabinett über den Gesetzentwurf zur Musterfeststellungsklage.

Justizministerin Katarina Barley (SPD) © AFP

Mit dem Gesetz sollen Verbraucher die Möglichkeit bekommen, vertreten durch Verbände gemeinsam vor Gericht gegen ein Unternehmen vorzugehen. Die Klagebefugnis ist aber an hohe Hürden geknüpft - so müssen die Verbände laut Gesetz zum Beispiel mindestens 350 Mitglieder oder zehn Mitgliedsverbände haben und seit vier Jahren bestehen.

Damit unterscheidet sich die Klage von der Sammelklage in den USA. Dort beantragen Anwälte eine solche Klage, außerdem können neben Schadenersatzzahlungen auch Geldstrafen gegen die Unternehmen verhängt werden. In den USA müsse zudem für jeden Einzelnen nachgewiesen werden, dass er einen Schaden erlitten habe, sagte Barley, während im Zuge der Musterklage nur bewiesen werden müsse, dass das Unternehmen einen Fehler gemacht habe. Das gehe schneller und koste weniger.

Beim Zeitplan zeigte sich Barley optimistisch, dass das Gesetz wie im Koalitionsvertrag festgehalten Anfang November in Kraft treten könne. "Wir werden das schaffen und die Union zieht bisher mit", sagte sie im ZDF.