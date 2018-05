Mehr Fertigstellungen als 2016

Bau neuer Wohnungen zieht leicht an

Wiesbaden (AFP) - Der Wohnungsbau hat im vergangenen Jahr erneut angezogen: 2017 wurden 284.800 Neubauwohnungen fertiggestellt und damit 2,6 Prozent mehr als 2016, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Damit habe sich die im Jahr 2011 begonnene Entwicklung fortgesetzt. Eine höhere Zahl an fertig gestellten Wohnungen habe es zuletzt 2002 gegeben - damals waren es 289.600.

Baugewerkschaft fordert Einsatz für sozialen Wohnungsbau © AFP

Auch im vergangenen Jahr wurden laut Statistik aber deutlich mehr neue Wohnungen genehmigt als tatsächlich fertiggestellt. Knapp 348.000 Wohnungen hatten die Behörden 2017 genehmigt.

Zusammen mit sogenannte Bauüberhängen aus vorigen Jahren waren damit im vergangenen Jahr zwar 653.300 Wohnungen genehmigt, aber nicht gebaut. Der Bauüberhang erreichte damit den höchsten Stand seit 1999, wie die Statistiker mitteilten.