Foodwatch fordert Landwirte zu Abkehr von "zerstörerischem System" auf

Bauern beklagen historische Krise ihrer Branche

Osnabrück (AFP) - Der Deutsche Bauernverband hat bei seiner Mitgliederversammlung ein düsteres Bild der aktuellen Lage in der Branche gezeichnet. Besonders die Schweinehaltung befinde sich in der "größten Krise seit Jahrzehnten", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied bei dem Treffen im thüringischen Erfurt. Auch in anderen Betriebsausrichtungen sei die Lage "mehr als angespannt". Die Verbraucherorganisation Foodwatch rief die Landwirte zu einem Systemwechsel auf.

Landwirt im nordrhein-westfälischen Lünen © AFP

Größtes Sorgenkind der Landwirte ist die Schweinezucht. Die coronabedingten Ausfälle bei Schlachtungen seien "verheerend", die Afrikanische Schweinepest (ASP) breite sich weiter aus, und die Schlacht- und Ferkelpreise befänden sich "im freien Fall", sagte Rukwied nach Angaben seines Verbands am Freitag vor den 500 Delegierten. Er forderte von der Politik eine "schnelle, wirksame und unbürokratische Unterstützung" für die Schweinehalter.

Schwierigkeiten gebe es aber auch in anderen Teilen des Agrarsektors. Gründe dafür seien Trockenheit, der niedrige Milchpreis oder die Ausbreitung des Wolfs, sagte Rukwied. Er warnte auch für wirtschaftlichen Folgen der Düngeverordnung oder des geplanten Aktionsprogramms Insektenschutz. Viele Betriebe würden dadurch "ins Aus" gedrängt.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mahnte in einer digitalen Rede dazu, in der aktuellen Lage "vorausschauend zu planen". Mit Blick auf die Krise in der Schweinezucht verwies Klöckner darauf, dass die drei größten Schlachtunternehmen fast 60 Prozent aller Schweine in Deutschland verarbeiten. "Das kann keiner kompensieren."

Zugleich stellte sie sich hinter die Nutztierhalter. "Ich sage es Ihnen ganz deutlich: Wir wollen, dass Tierhaltung in Deutschland bleibt, der Ausstieg aus der Tierhaltung ist für mich keine Option", sagte Klöckner. Sie werde es auch nicht zulassen, Themen wie den Insektenschutz allein bei den Bauern "abzuladen".

Die Verbraucherorganisation Foodwatch mahnte die Landwirte dagegen zu einer Kehrtwende. "Die Bauern selbst müssen das zerstörerische System infrage stellen, für das ihre eigene Lobby verantwortlich ist. Immer größer, schneller und billiger ist keine Lösung", sagte Foodwatch-Strategiedirektor Matthias Wolfschmidt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er warf dem Bauernverband "Visionslosigkeit und ignorantes 'Weiter so'" vor. "Die Bauern können nicht davon leben, die Tiere leiden, und in den Schlachthöfen wird am Arbeitsschutz gespart."

Wolfschmidt forderte eine Abkehr von der Exportabhängigkeit in der Fleischproduktion. Aufgrund von Exportbeschränkung nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest unter Wildschweinen in Brandenburg war zuletzt der Schweinepreis in Deutschland abgestürzt. Wolfschmidt fragte, warum Deutschland "weiterhin Billigheimer der weltweiten Fleischproduktion sein muss". Er rief den Bauernverband auf, eine Vision von Tierhaltung auf höchstem Tier- und Umweltschutzniveau zu entwickeln. "Da brauchen auch die Hofnachfolger jetzt eine Perspektive."