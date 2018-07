Verband fordert eine Milliarde Euro an finanzieller Unterstützung wegen Hitze

Bauern erwarten "schlechteste Ernte dieses Jahrhunderts"

Berlin (AFP) - Der Deutsche Bauernverband (DBV) rechnet angesichts der anhaltenden Trockenheit und Hitze in Deutschland in diesem Jahr mit der "schlechtesten Ernte" des Jahrhunderts. Die Ernteausfälle ziehen sich dabei "durch alle Kulturen hinweg", egal ob Getreide, Raps, Grünfutter oder Kartoffeln, sagte DBV-Vizegeneralsekretär Udo Hemmerling am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Bis auf Regionen ganz im Süden sei praktisch das gesamte Bundesgebiet betroffen.

Trockenheit in Brandenburg © AFP

Der Verband fordert daher finanzielle Unterstützung seitens des Staates für die Bauern in Höhe von einer Milliarde Euro. Das derzeitige Wetter "geht an die Existenz vieler Betriebe, weil sie ein ganzes Jahr in ihre Ernte investiert haben und jetzt nichts zurückbekommen", sagte Hemmerling zur Begründung. Die Milliarde sei dabei eine Schätzung, der eigentliche Schaden werde "das Mehrfache betragen".

Auch in den kommenden Jahren rechnet der Verband mit erheblichen Problemen. Es drohten anhaltende "Extremwettersituationen" wie Hagelstürme, Trockenheit und Starkregen, sagte Hemmerling AFP.