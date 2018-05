In manchen Regionen im gesamten Mai keine Niederschläge

Bauern fürchten wegen anhaltender Trockenheit in Brandenburg erhebliche Einbußen

Teltow (AFP) - Die anhaltende Trockenheit über mehrere Wochen wird für Bauern in Brandenburg zur Belastungsprobe. "In manchen Regionen gab es im gesamten Monat Mai keine Niederschläge", erklärte der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) am Dienstag. Schon jetzt sei insbesondere im nordwestlichen Landkreis Ostprignitz-Ruppin bei der Ernte mit "erheblichen Ertragseinbußen" zu rechnen, mancherorts drohten gar Totalausfälle.

Junge Maispflanzen auf Feld in Brandenburg © AFP

Unter der Trockenheit leiden demnach vor allem Raps, Weizen, Roggen und Gerste. "Aber auch Grünland und Mais sind betroffen", warnte der LBV. Erschwerend für die Landwirte kämen die angespannte Preissituation bei Getreide sowie die widrigen Witterungsbedingungen mit Starkregen und Sturmschäden im vergangenen Jahr hinzu. Diese hätten teilweise zu hohen finanziellen Verlusten geführt.