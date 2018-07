DBV-Präsident: Ernteausfälle bedrohen Existenzen

Bauern rechnen wegen Dürre mit erheblichen Einbußen

Teltow (AFP) - Der Deutsche Bauernverband (DBV) befürchtet wegen der massiven Trockenheit in weiten Teilen des Landes erhebliche Einbußen bei der Ernte. "Einige Betriebe haben wegen der Dürre nicht geerntet, sondern den Bestand direkt gehäckselt", erklärte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Donnerstag. Der extrem frühe Erntebeginn bringe viele Ackerbauern in eine wirtschaftlich schwierige Lage.

Vor allem im Norden und Osten herrscht Trockenheit © AFP

"Diese Ernteausfälle bedrohen Existenzen", erklärte Rukwied und forderte finanzielle Hilfe für die Bauern. Nötig seien "dringend Instrumente zur Liquiditätssicherung und die Möglichkeit, steuerfreie Rücklagen zum Risikoausgleich zu bilden".

Nach Angaben des DBV folgte für die Bauern nach einem nassen Winterhalbjahr zunächst ein kalter Start ins Frühjahr. Der April sei dann zu warm und viel zu trocken gewesen, dieser Wetterwechsel habe viele Kulturen stark gestresst. "In diesem Jahr wurden der wärmste April und Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen", erklärte der DBV.

Insgesamt geht der Verband davon aus, dass die Landwirte die bereits unterdurchschnittliche Vorjahresernte in Höhe von 45,5 Millionen Tonnen um 4,5 Millionen Tonnen weiter unterschreiten. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre betrug die Ernte 47,9 Millionen Tonnen.