Bauernverband legt Erntebilanz vor

Bauernpräsident spricht von "miserabler Getreideernte" und fordert Bundeshilfen

Berlin (AFP) - Die deutschen Landwirte haben nach den Worten von Bauernpräsident Joachim Rukwied angesichts der Dürre in diesem Jahr eine "miserable Getreideernte" eingefahren. Die Ernte betrage 35,6 Millionen Tonnen, das sei gegenüber der durchschnittlichen Menge von 2013 bis 2017 ein Rückgang von 26 Prozent, sagte Rukwied am Mittwoch in Berlin. "Die Ernte fällt noch schlechter aus als anfangs erwartet."

Weizenfeld in Bayern © AFP

Zu der schlechten Getreideernte kämen Einbußen bei Kartoffeln, Zuckerrüben und Grundfutter für die Tiere, fügte der Präsident des Deutschen Bauernverbands (DBV) hinzu. Das derzeitige Schadensbild bestätige die ersten Befürchtungen. Der Verband halte es daher für "dringend geboten, dass Bund und Länder ein Hilfsprogramm mit Unterstützungsmaßnahmen für die betroffenen Betriebe rasch auf den Weg bringen", sagte Rukwied bei der Vorstellung der Erntebilanz.

Am Mittag will sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zu möglichen Hilfen für die Landwirte äußern. Eigentlich sind für Hilfsmaßnahmen bei Extremwetterereignissen die Länder zuständig, bei Ereignissen von nationalem Ausmaß kann aber auch der Bund einspringen.