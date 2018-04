Im Februar höchster Zuwachs seit mehr als zehn Jahren

Baupreise für Wohngebäude deutlich gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden sind in Deutschland im Februar deutlich gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Preise um 4,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der höchste Zuwachs seit November 2007 - damals hatte der Anstieg 5,8 Prozent betragen.

Bauarbeiten in Berlin © AFP

Deutlich teurer als ein Jahr zuvor waren vor allem Rohbauarbeiten an Wohngebäuden: Hier stiegen die Preise binnen eines Jahres um 4,4 Prozent. Die Preise für Erdarbeiten lagen im Februar um sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor; die Preise für Betonarbeiten stiegen um 5,1 Prozent, die für Gerüstarbeiten um 4,9 Prozent.

Auch die Preise für Ausbauarbeiten nahmen im Februar 2018 zu - sie stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,6 Prozent. Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden kletterten um 3,9 Prozent. Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen um 4,1 Prozent. Im Straßenbau legten die Preise binnen Jahresfrist um 5,3 Prozent zu.