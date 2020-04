Preis für konventionellen Neubau um 3,4 Prozent höher

Baupreise für Wohngebäude im Februar weiter gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Die Baupreise für Wohngebäude in Deutschland sind im Februar weiter gestiegen - aber weniger stark als in den Vormonaten. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude lagen um 3,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im November 2019 lag der Preisanstieg demnach noch bei 3,8 Prozent im Vorjahresvergleich.

Die Bombe wurde auf einer Baustellte gefunden © AFP

Die Preise für Rohbauarbeiten stiegen dabei um 3,1 Prozent, für Ausbauarbeiten erhöhten sie sich um 3,6 Prozent. Mauerarbeiten wurden um 2,9 Prozent teurer, Betonarbeiten sowie Tischlerarbeiten kosteten jeweils 2,6 Prozent mehr als im Februar 2019. Diese Bauarbeiten haben laut Statistik den größten Einfluss auf den Preisindex für Wohngebäude.