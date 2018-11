Französisches Unternehmen wird umstrukturiert

Baustoffkonzern Saint-Gobain will Raab Karcher verkaufen

Paris (AFP) - Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain mit Marken wie Rigips oder Isover will den Baustoffhändler Raab Karcher in Deutschland verkaufen. Saint-Gobain wolle sich von seiner deutschen Baufachhandelssparte trennen, der Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH, teilte das Unternehmen am Montag in Paris mit. Dazu gehören elf Marken, darunter Raab Karcher, Keromundo, Dämmisol oder Fliesen-Discount. Sie machen mit insgesamt 5500 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 1,9 Milliarden Euro.

Logo von Saint-Gobain © AFP

Saint-Gobain entwickelt, produziert und vertreibt nach eigenen Angaben "Werkstoffe und Lösungen, die für das Wohlbefinden eines jeden und die Zukunft aller gedacht sind" - nicht nur in Gebäuden, sondern auch in Transportmitteln oder in der Industrie. Der Konzern setzt weltweit mehr als 40 Milliarden Euro um und hat mehr als 179.000 Mitarbeiter. In Deutschland betrug der Umsatz nach Unternehmensangaben 2015 rund vier Milliarden Euro; die Zahl der Mitarbeiter lag bei 14.500.

Insgesamt will Saint-Gobain sich von zehn Geschäftsfeldern mit einem Gesamtumsatz von drei Milliarden Euro trennen, wie der Konzern bereits im Juli mitgeteilt hatte. Dieses Ziel soll bis Ende 2019 erreicht sein.