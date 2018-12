Chemiekonzern will insgesamt 12.000 Stellen streichen

Bayer-Beschäftigte demonstrieren gegen Stellenabbau in Wuppertal

Wuppertal (AFP) - Hunderte Bayer-Beschäftigte haben gegen den geplanten Stellenabbau in Wuppertal demonstriert. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, nahmen in der Spitze rund 1000 Menschen an dem Protestzug teil. Der Betriebsrat hatte zu der Demonstration aufgerufen, weil der Chemieriese Bayer rund 350 Stellen in Wuppertal streichen will. Insgesamt sollen dem Sparprogramm in den kommenden drei Jahren 12.000 Stellen zum Opfer fallen, ein großer Teil davon in Deutschland.

Protestzug von Bayer-Mitarbeitern in Wuppertal © AFP

Die betroffenen Beschäftigten in Wuppertal sollten Medikamente gegen die Bluterkrankheit herstellen. Außerdem streicht Bayer die Forschungsabteilung für Arzneimittel zusammen. Die meisten Federn sollen aber der Landwirtschafts- und der Verwaltungsbereich lassen. Bayer will beim Abbau auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten, diese sind laut einer Vereinbarung mit Arbeitnehmervertretern in Deutschland bis Ende 2025 ausgeschlossen.