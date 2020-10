Leverkusener Konzern will vom wachsenden Markt für Gentherapien profitieren

Bayer kauft US-Biotech-Firma Asklepios BioPharmaceutical

Leverkusen (AFP) - Bayer verstärkt sich auf dem wachsenden Markt für Gentherapien und kauft das US-Pharmaunternehmen Asklepios BioPharmaceutical (AskBio). Wie Bayer am Montag ankündigte, zahlt der Leverkusener Konzern dafür einen Kaufpreis von zwei Milliarden Dollar (1,69 Milliarden Euro) sowie noch einmal bis zu zwei Milliarden Dollar "an erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen". Die Übernahme soll nach kartellrechtlicher Prüfung in den USA noch bis Jahresende abgeschlossen werden.

Bayer-Zentrale in Leverkusen © AFP

"Diese Akquisition bringt den Aufbau unseres Zell- und Gentherapiebereichs wesentlich voran", erklärte Bayer-Chef Werner Baumann. Mit dem Aufbau einer Therapieplattform zur Behandlung genetisch bedingter Erkrankungen setze sein Konzern "auf zukünftiges Wachstum".

Das 2001 gegründete Biotech-Unternehmen AskBio mit Sitz in North Carolina ist auf die Entwicklung von Zell- und Gentherapien, beispielsweise zur Behandlung von Parkinson und Herzinsuffizienz, spezialisiert. Bayer will AskBio nach eigenen Angaben als eigenständiges Unternehmen weiterführen. 2019 übernahm der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern bereits den US-Zelltherapieentwickler BlueRock Therapeutics für bis zu eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro).