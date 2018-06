Übernahme von US-Saatguthersteller soll Donnerstag abgeschlossen sein

Bayer lässt den Namen Monsanto verschwinden

Leverkusen (AFP) - Bayer lässt den belasteten Namen Monsanto verschwinden: Nach der Übernahme des US-Saatgutherstellers werde Monsanto "als Unternehmensname nicht fortgeführt", teilte der Konzern am Montag mit. Vorstandschef Werner Baumann sagte, Bayer wolle die "höchsten ethischen, ökologischen und sozialen Standards einhalten". Durch die Übernahme im Wert von umgerechnet 56 Milliarden Euro am Donnerstag will der Konzern zum weltgrößten Anbieter von Pestiziden und Saatgut aufsteigen.

Flaggen mit dem Logo von Bayer © AFP

Monsanto ist der derzeit weltgrößte Hersteller von Saatgut. Der US-Konzern produziert unter anderem aber auch das viel kritisierte Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat sowie gentechnisch veränderte Pflanzen. Deshalb ist die Firma seit Jahren Zielscheibe von Gegnern der industriellen Landwirtschaft.

Der Chef der Agrarchemie-Sparte von Bayer, Liam Condon, erläuterte in einer Telefonkonferenz, die Monsanto-Mitarbeiter seien nicht auf den Unternehmensnamen fixiert. "Sie sind stattdessen stolz auf ihre Produktmarken, denn das sind die Lösungen, die sie ihren Kunden anbieten." Das Monsanto-Management habe selbst schon in der Vergangenheit erwogen, den Konzernnamen zu ändern, um das Image des Unternehmens zu verbessern.

"Es ist nachvollziehbar, dass Bayer vermeiden will, mit den für die Übernahme ausgegebenen Milliarden auch noch das negative Image von Monsanto mit eingekauft zu haben", sagte Dirk Zimmermann von Greenpeace der Nachrichtenagentur AFP. Letztlich sei es aber "für die von den negativen Auswirkungen betroffenen Landwirte, Verbraucher und die Umwelt" irrelevant, unter welchem Namen "die gefährliche Marktmacht von immer weniger, immer größeren Konzernen zementiert wird".

Für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) forderte Heike Moldenhauer Bayer auf, den Verkauf glyphosathaltiger Produkte zu stoppen und "seine Lobbyaktivitäten zur Deregulierung neuer Gentechniken" einzustellen.

Die US-Kartellbehörden hatten die umstrittene Übernahme vergangene Woche unter Auflagen genehmigt; die EU hatte bereits Ende April grünes Licht gegeben. Alle notwendigen behördlichen Freigaben lägen vor, erklärte der Konzern am Montag.

Bayer wird eigenen Angaben zufolge nach der Übernahme etwa 44 Prozent seiner Umsätze im Agrarbereich erzielen, nämlich rund 20 Milliarden Euro. Rund die Hälfte des Gesamtumsatzes von 45 Milliarden Euro soll aus dem Geschäft mit Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten kommen.

Von dem Zusammenschluss erwartet Bayer ab 2022 Einsparungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro jährlich. Einen Schub soll außerdem die Entwicklung bekommen. Die konzerneigenen Agrarforscher seien mit steigenden Herausforderungen konfrontiert: eine wachsende Bevölkerung beispielsweise, oder vermehrte Ernteausfälle durch Wetterextreme, wie Condon sagte. Um geeignetes Saatgut und Pflanzenschutzmittel zu entwickeln, brauche es hohe Investitionen. Auch deshalb sei es wichtig, die Expertise und Ressourcen der beiden Unternehmen zusammenzubringen.

Finanziert hat Bayer die Monsanto-Übernahme durch einen Mix aus Schulden, Verkäufen sowie Kapitalerhöhungen. Außerdem musste der Konzern Teile seines Saatgut-Geschäfts abgeben, um kartellrechtliche Auflagen zu erfüllen. Am Sonntag kündigte der Konzern zudem eine Kapitalerhöhung von 6,0 Milliarden Euro an. Die Ratingagentur Standard & Poor's senkte am Montag die Kreditwürdigkeit von Bayer von "A-" auf "BBB" herab.

Der Chef des Bayer-Gesamtbetriebsrats, Oliver Zühlke, pochte für Deutschland auf die Einhaltung und Fortschreibung der Zusagen des Vorstands zu Beschäftigung und Investitionen an den Standorten. In der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe) lehnte Zühlke, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef ist, zugleich eine weitere Belastung der Belegschaft ab.

Bayer-Chef Werner Baumann versicherte am Montag, der Konzern werde die "höchsten ethischen Standards" hochhalten. So veröffentliche der Konzern beispielsweise bereits Gutachten über seine Pflanzenschutzprodukte. Im "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) warb Baumann um Vertrauen bei Bauern und Konsumenten: Die Ängste vor kräftigen Preiserhöhungen und geringerer Auswahl nach der Übernahme von Monsanto seien unbegründet. "Wir wollen Kunden und Verbrauchern zukünftig noch mehr Innovationen und noch mehr Auswahl bieten - und das zu erschwinglichen Preisen."