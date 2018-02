Schritt soll Sanierung der Gruppe voranbringen

Beate Uhse meldet auch in Niederlanden Insolvenz an

Flensburg (AFP) - Das insolvente Erotik-Unternehmen Beate Uhse hat auch für seine niederländische Tochtergesellschaft ein Insolvenzverfahren beantragt. Mit dem Schritt sollten sowohl die Sanierung der Beate Uhse Gruppe vorangetrieben als auch die Chancen für einen erfolgreichen Verkauf des Unternehmens erhöht werden, teilte Beate Uhse am Mittwoch mit. Deshalb sei für die Tochter Beate Uhse Netherlands beim Amtsgericht Flensburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt worden.

Beate-Uhse-Geschäft in Flensburg © AFP

Die niederländische Gesellschaft betreibt nach Unternehmensangaben insbesondere das Auslandsgeschäft mit Tochtergesellschaften in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Der Geschäftsbetrieb der Töchter sei nicht von der Insolvenz betroffen, erklärte der Erotikkonzern. Die Aktivitäten könnten "uneingeschränkt" aufrecht erhalten werden.

Die seit 1999 an der Börse gelistete Beate Uhse AG hatte Mitte Dezember beim Amtsgericht Flensburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen leidet vor allem unter der Konkurrenz im Internet. Am Dienstag teilte Beate Uhse mit, dass bislang sieben zunächst noch unverbindliche Angebote potenzieller Investoren vorlägen.