Auch Billigtochter Hop! laut Gewerkschaften betroffen

Bei Air France sollen 7500 Stellen wegfallen

Paris (AFP) - Bei der französischen Luftfahrtgesellschaft Air France sollen nach Gewerkschaftsangaben mehr als 7500 Stellen wegfallen. Davon sollen 6500 bei der französischen Airline und gut 1000 bei der Billigtochter Hop! gestrichen werden, wie es am Dienstag von Arbeitnehmervertretern hieß. Das Unternehmen wolle am Freitag über die Details informieren.

Stellenstreichungen bei Air France geplant © AFP

Den Angaben zufolge sollen die Arbeitsplätze bis Ende 2022 wegfallen. Betroffen seien Piloten und weiteres Bordpersonal sowie Mitarbeiter am Boden, hieß es weiter. Air France wollte dies auf Anfrage nicht kommentieren.

Die französische Regierung stützt die Airline in der Corona-Krise mit Krediten sowie Bürgschaften in Höhe von sieben Milliarden Euro. Der Staat knüpft die Finanzhilfen an eine gesteigerte Rentabilität und verlangt eine deutlich bessere CO2-Bilanz. So sollen etwa Kurzstreckenverbindungen in Frankreich aufgegeben werden, wenn es eine Bahn-Alternative mit einer Reisezeit von maximal zwei Stunden gibt.