Wissenschaftler fordern Abschaffung der Mietpreisbremse - aber mehr Wohngeld

Beirat des Wirtschaftsministeriums empfiehlt Neuausrichtung der Wohnungspolitik

Berlin (AFP) - Weniger sozialer Wohnungsbau, keine Mietpreisbremse und stattdessen geringere Hürden für den Immobilienbau und eine Reform des Wohngeldes: Im Kampf gegen den Wohnungsmangel in zahlreichen Städten hat der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums am Donnerstag eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. Während der Eigentümerverband Haus & Grund die Empfehlungen begrüßte, hagelte es von SPD, Grünen und Linken Kritik.

Neue Mehrfamilienhäuser in Frankfurt am Main © AFP

Das Expertengremium empfahl in seinem Gutachten mit dem Titel "Soziale Wohnungspolitik", die Mietpreisbremse ersatzlos zu streichen. Diese sei "weitgehend wirkungslos" - und dort wo sie wirke, behindere sie den Abbau von Wohnungsknappheit. Außerdem solle der soziale Wohnungsbau nicht wiederbelebt, "sondern im Gegenteil zurückgefahren werden". Hier drohe eine Fehlleitung von Subventionen.

Ein geeignetes Mittel, um vor allem untere Einkommensgruppen und große Familien mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen, sei hingegen das Wohngeld. Dieses sei in der Vergangenheit allerdings von vielen Menschen nicht in Anspruch genommen worden und müsse deshalb reformiert werden. Die Höhe des Wohngelds sowie die Grenzen für die anrechenbare Miethöhe sollten dabei "angehoben und regelmäßig aktualisiert werden".

Die Forscher hatten sich für ihr Gutachten mit der Frage befasst, wie sich eine effiziente Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum erreichen lässt und dabei Härten für Geringverdiener, Alleinerziehende oder große Familien abgefedert werden könnten. Insbesondere in vielen Ballungsgebieten ist der Wohnungsmarkt derzeit stark angespannt.

Nach Auffassung des Beirats ist die verbreitete Meinung, dass es an bezahlbarem Wohnraum fehlt, allerdings "irreführend". Dabei werde außer Acht gelassen, dass Preise eine Funktion als Messinstrument für die Knappheit eines Angebots hätten. Es müssten angesichts des Wohnungsmangels in vielen Regionen mehr Anreize zum Bau und zur Vermietung von Wohnungen geschaffen werden. Dass es vielen Familien an Kaufkraft fehle, um sich eine Wohnung in einem Ballungsgebiet leisten zu können, lasse sich durch angemessene finanzielle Förderung "deutlich entschärfen".

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel kritisierte, der Beirat spreche "die geheimen Wünsche der Konservativen aus, die lieber Wohnraumspekulanten schützen als für bezahlbare Mieten zu sorgen". Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen warnte davor, sich "zum Anwalt der Immobilienhaie" zu machen, "die Wohnraum vor allem als Profitmasse und Spekulationsobjekt sehen". Unter dem Druck des Marktes würden heute "bis weit in die Mittelschicht hinein Menschen aus den Innenstädten vertrieben".

"Was wir brauchen, ist nicht mehr ungezügelter Markt, sondern mehr sozialer Wohnraum und eine funktionierende Mietpreisbremse", erklärte der Grünen-Sprecher für Wohnungspolitik, Chris Kühn. Das Gutachten sei "ein Frontalangriff auf die soziale Wohnungspolitik in unserem Land". Linken-Fraktionsvize Caren Lay kritisierte, die Studie komme "in ihrer Marktideologie zu völlig falschen Schlüssen".

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, erklärte, der soziale Wohnungsbau sei "das wichtigste Instrument", um Menschen mit geringen Einkommen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. "Nun auf die Kräfte des freien Marktes zu hoffen - die in den vergangenen Jahren maßgeblich am Preisanstieg und Verknappung des Wohnraums beteiligt waren - ist wenig nachvollziehbar."

Der Eigentümerverband Haus & Grund begrüßte die Vorschläge hingegen. Die Politik müsse "endlich wieder die privaten Einzeleigentümer in den Fokus ihrer Wohnungspolitik stellen", forderte Verbandspräsident Kai Warnecke. Nur mit diesen könne das Wohnungsangebot hinreichend ausgeweitet werden.