Anteilseigner erhalten Sonderdividende

Bergbau-Gigant Rio Tinto verkündet Gewinnsprung

Sydney (AFP) - Der britisch-australisch Bergbau-Konzern Rio Tinto hat am Mittwoch eine Sonderdividende für seine Aktionäre angekündigt. Hintergrund ist die starke Unternehmensentwicklung: So konnte der Minen-Gigant seinen Nettogewinn 2018 um 56 Prozent auf 13,64 Milliarden Dollar (11,97 Milliarden Euro) steigern. Nun schüttet er vier Milliarden Dollar an seine Anteilseigner aus.

Diamanten aus einer Mine von Rio Tinto © AFP

Damit erhielten die Aktionäre von Rio Tinto im Gesamtjahr 13,5 Milliarden Dollar. Der Konzern habe damit weitergemacht, "das Portfolio zu stärken und in zukünftiges Wachstum zu investieren", sagte Rio-Vorstandschef Jean-Sebastien Jacques. Die nach dem Bergbauriesen BHP Billiton zweitgrößte Minengesellschaft der Welt profitierte besonders davon, dass sie große Vermögenswerte verkaufte.

Dazu zählen Anteile an der Grasberg-Kupfermine in Südafrika und am größten Aluminiumschmelzwerk Europas im französischen Dünkirchen. Damit konnte Rio Tinto auch um drei Prozent gefallene operative Gewinne aus dem wichtigen Eisenerz-Geschäft ausgleichen. Auch der Börsenwert des Konzerns, der in Australien, Großbritannien und den USA gelistet ist, steigt. In Sydney kletterte die Aktie am Mittwoch schon vor der Gewinnankündigung um 0,59 Prozent auf 95,12 australische Dollar (59,85 Euro) pro Anteil.