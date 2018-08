Grüne fordern Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets

Bericht: Bahn erhöht Preise im Fernverkehr um 0,9 Prozent

Berlin (AFP) - Die von Bahn-Chef Richard Lutz angekündigte "moderate" Preiserhöhung im Fernverkehr wird bei 0,9 Prozent liegen. Das berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Freitag unter Berufung auf Bahn-Kreise. Der Preisanstieg falle so niedrig aus, weil die Qualität in den vergangenen Monaten zu wünschen übrig ließ: Die Pünktlichkeitsquote der Bahn ist deutlich gesunken.

ICE der Deutschen Bahn © AFP

Lutz hatte den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, der Preisanstieg zum Fahrplanwechsel im Dezember werde unterhalb der Inflationsrate liegen. Im vergangenen Jahr waren Fahrkarten im Fernverkehr durchschnittlich um 0,9 Prozent teurer geworden, ein Jahr zuvor um 1,3 Prozent. In den beiden Vorjahren hatte es Nullrunden gegeben.

"Die Leistungen und das Angebot der Bahn sind nicht so, dass höhere Preise gerechtfertigt wären", kritisierte Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn, in der "Passauer Neuen Presse". Der Eigentümer Staat gebe zu wenig für die Bahn aus, betonte er. "Die Politik spart weiterhin kräftig an der Bahn. In der Schweiz investiert der Staat in die Bahn pro Jahr rund 300 Euro pro Einwohner. In Deutschland sind es 74 Euro." Auch in Österreich und Frankreich werde mehr für die Bahn ausgegeben als hierzulande.

Die Grünen forderten, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19 auf sieben Prozent zu senken. "Günstige Tickets können mehr Menschen zum Bahnfahren bewegen. Deswegen muss die Mehrwertsteuer im Fernverkehr auf sieben Prozent gesenkt werden", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der "Bild"-Zeitung. Im öffentlichen Nahverkehr gilt bereits eine Mehrwertsteuer von sieben Prozent.

"Um unsere Klimaschutzziele zu erreichen, müssen wir auf umweltverträgliche Mobilität umsteigen. Die Bundesregierung darf hier nicht länger auf der Bremse stehen", sagte Hofreiter.