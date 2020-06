Passagierzahlen liegen aber nach wie vor deutlich unter den Vorjahreswerten

Bericht: Bahn und Flughäfen freuen sich über steigende Auslastung

Berlin (AFP) - Mit den Corona-Lockerungen und Grenzöffnungen steigt auch die Reiselust der Deutschen wieder spürbar. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstag dem Nachrichtenportal "Watson" sagte, ist die Zahl der Buchungen im Fernverkehr inzwischen wieder etwa halb so hoch wie zur gleichen Zeit im Vorjahr. Die ICE- und IC-Züge der Bahn sind demnach aktuell zu 20 bis 30 Prozent ausgelastet.

ICE-Züge der Deutschen Bahn © AFP

Auch Flughafenbetreiber präsentierten dem Portal zufolge zuletzt stark gestiegene Passagierzahlen. "So waren in München laut dem Airport allein in der vergangenen Woche 26.300 Fluggäste vor Ort – und damit schon mehr als im gesamten April", berichtete "Watson".

Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Main zählte demnach vergangene Woche rund 109.000 Passagiere. Zwar seien es Mitte April noch etwa 37.000 Gäste innerhalb einer Woche gewesen, dennoch liege die aktuelle Zahl noch immer fast 93 Prozent unter dem Vorjahreswert.