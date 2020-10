Zug bietet Sitzplätze für mehr als 900 Menschen

Bericht: Bahn will 2021 extralangen ICE aufs Gleis setzen

Berlin (AFP) - Die Bahn will ab kommendem Jahr einen extralangen ICE mit mehr als 900 Sitzplätzen einsetzen. Der neue XXL-Zug ist nach Informationen der "Bild am Sonntag" 374 Meter lang, er hat 13 Waggons mit 918 Sitzplätzen - ein Rekord in der Geschichte der Deutschen Bahn.

Herkömmlicher ICE am Bahnhof München © AFP

Zum Einsatz kommen soll der Zug den Angaben zufolge erstmals Mitte Juni 2021 auf der Strecke von Hamburg nach Chur in der Schweiz. Ab September 2021 sollen die Züge dann von Nordrhein-Westfalen nach München fahren.

Insgesamt wolle die Bahn 50 dieser XXL-Züge einsetzen, die bis zu 265 Stundenkilometer erreichen, hieß es in der "Bild am Sonntag". Der Zug könne nur an Bahnsteigen halten, die mindestens 410 Meter lang sind.

Bislang setzt die Bahn auf besonders viel befahrenen Strecken vor allem den ICE 4 ein, der seit 2017 im Regelbetrieb ist. Die Züge haben zwölf Waggons, sind 346 Meter lang und haben 830 Sitzplätze.