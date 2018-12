Gedeckt sind nach Angaben der Grünen nur 20 Milliarden Euro

Bericht: Bund rechnet mit 32 Milliarden Euro Bedarf der Deutschen Bahn bis 2030

München (AFP) - Der Bund rechnet mit steigenden Investitionen in den Schienenverkehr. In einer Antwort des Verkehrsministeriums an die Grünen-Bundestagsfraktion wird die benötigte Summe von 2019 bis 2030 mit 32 Milliarden Euro beziffert, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag berichtete. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Stephan Kühn, warnte gegenüber dem Blatt, das Geld sei nicht da. Gedeckt durch den Haushalt sind laut Bericht nur 20 Milliarden Euro, wenn die Mittel gleich hoch bleiben.

Angesichts der Ausbaupläne seien drei Milliarden Euro jährlich im Bundeshaushalt nötig, sagte Kühn. Zur Verfügung stünden aktuell jedoch nur 1,65 Milliarden Euro jährlich. Die Verdoppelung gelte im Bundestag aber als ausgeschlossen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung".

Kühn warf Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor, er sei "Tabellenführer beim Ankündigen". Doch beim Umsetzen bewege er sich "in der Abstiegszone".

Das Bündnis Allianz pro Schiene forderte "endlich den großen Wurf" für die Verkehrswende. Aber der werde wohl nicht finanziert, sagte Geschäftsführer Dirk Flege der Zeitung.