Mehrwertsteuersatz auf Hygiene-Produkte für Frauen soll reduziert werden

Bericht: Bundesrat berät im September über Senkung der Tamponsteuer

Saarbrücken (AFP) - Der Bundesrat wird laut einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" noch in diesem Monat über die Senkung der sogenannten Tamponsteuer beraten. Der Länderkammer liege ein Antrag Thüringens vor, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, "zum nächstmöglichen Zeitpunkt Hygiene-Produkte für Frauen in die Liste der Produkte mit ermäßigtem Umsatzsteuersatz aufzunehmen", berichtete die Zeitung am Freitag. Sie zitierte einen Sprecher der Bundesfinanzministeriums: "Wenn es dafür eine parlamentarische Mehrheit gibt, werden wir uns dem nicht verschließen."

EU-Gipfel kippt Tampon-Steuer © AFP

Thüringen fordert dem Bericht zufolge, "eine strukturelle Neuordnung und Überprüfung" der Mehrwertsteuersätze einzuleiten. Ziel solle "insbesondere eine stärkere Entlastung der Familien" sein.

Die Debatte über eine Steuersenkung auf Damenhygieneartikel läuft schon länger. Zuletzt hatten mehrere Petitionen zehntausende Unterstützer gefunden. Sie argumentieren, dass Tampons und Binden zum Grundbedarf der Frauen gehören und kein Luxus sind.