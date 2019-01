Berechnungen der Bundesbank

Bericht: Deutschland sparte dank Niedrigzinsen seit Finanzkrise 368 Milliarden Euro

Berlin (AFP) - Dank der Niedrigzinsen hat der deutsche Staat laut einem Zeitungsbericht in den vergangenen Jahren hunderte Milliarden Euro an Zinskosten eingespart. Seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 hätten sich die Ersparnisse auf 368 Milliarden Euro summiert, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Berechnungen der Bundesbank.

Milliardenprogramm für Innovationen geplant © AFP

Allein im vergangenen Jahr beliefen sich die Zinsersparnisse von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen demnach im Vergleich zum Jahr 2007 auf 55 Milliarden Euro. Die Eurozone habe insgesamt 1,42 Billionen Euro an Zinsen eingespart. Der größte Profiteur nach Deutschland war Frankreich mit einer Ersparnis von 350 Milliarden Euro, gefolgt von Italien mit 262 Milliarden Euro.

Dem "Handelsblatt" zufolge verglich die Bundesbank das jeweilige Zinsniveau der Euro-Länder aus dem Jahr vor der Finanzkrise mit dem jeweiligen Niveau in den Jahren bis 2018. Musste der deutsche Staat 2007 Investoren noch eine durchschnittliche Rendite von 4,2 Prozent für frisches Geld bieten, fiel das Zinsniveau seitdem kontinuierlich auf zuletzt 1,5 Prozent im Jahr 2018. Wegen dieses Zinsverfalls musste der Staat immer weniger Geld für den Schuldendienst ausgeben.

Der Effekt würde sogar noch stärker ausfallen, wenn Bund und Länder keine Überschüsse einfahren, sondern sich verschulden würden, berichtete die Zeitung weiter. Für Probleme könnten demnach allerdings steigende Zinsen sorgen: Ökonomen warnten immer wieder, dass die Verschuldung der Euro-Länder im Falle eines Zinsanstieges schnell wieder steige.