Konzern will Unternehmensteile für insgesamt 20 Milliarden Dollar veräußern

Bericht: General Electric verkauft Gasmotorenhersteller Jenbacher in Österreich

New York (AFP) - Der angeschlagene US-Industrieriese General Electric (GE) verkauft laut "Wall Street Journal" seine Gasmotorensparte und damit auch die Firma Jenbacher in Österreich. Der Investmentfonds Advent International zahle für Jenbacher und den US-Gasmotorenhersteller Waukesha mindestens drei Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro), berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf informierte Kreise. Advent habe damit das Industrieunternehmen Cummins überboten.

Jenbacher in Tirol produziert Gasmotoren und Blockheizkraftwerke. Für das Unternehmen arbeiten rund 1600 Menschen am Standort Jenbach, GE kaufte es 2002. Waukesha Engines im US-Bundesstaat Wisconsin baut große Gasmotoren.

General Electric steckt in der Krise. In den vergangenen Jahren brach der Umsatz ein, 2017 verbuchte der Konzern einen Nettoverlust von über sechs Milliarden Dollar (rund 5,2 Milliarden Euro). Konzernchef John Flannery will Unternehmensteile im Wert von insgesamt rund 20 Milliarden Dollar verkaufen und tausende Stellen streichen.

Am Dienstag fliegt GE aus dem US-Leitindex Dow Jones; ersetzt wird der Konzern durch eine Drogeriemarktkette. Zur Begründung hieß es, die Bedeutung von Firmen des Industriesektors in der US-Wirtschaft habe abgenommen. General Electric gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zu den ersten Firmen im neu geschaffenen Dow Jones und war seit 1907 ununterbrochen in dem Index vertreten.