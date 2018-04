Grünen-Politiker Kühn wirft Bundesregierung mangelndes Engagement vor

Bericht: Grüne befürchten schlechtere Förderbedingungen bei Gebäudesanierung

Berlin (AFP) - Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, sich nicht genug für die Sanierung von Gebäuden einzusetzen. Obwohl die Nachfrage nach den Förderprogrammen "Energieeffizient Bauen" und "Energieeffizient Sanieren" der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) steige, würden die Förderbedingungen verschlechtert, sagte der Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Grünen, Christian Kühn, dem "Handelsblatt" vom Donnerstag. Dies sei "ein Schlag ins Gesicht all derer, die klimafreundlich bauen, sanieren und wohnen wollen".

Sind Dämmstoffe gefährliche Abfälle? © AFP

Dem "Handelsblatt" zufolge gibt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion an, dass die Programme "einen wichtigen Beitrag für die Erreichung der Klima- und Energieziele" leisten. Das liege vor allem an den attraktiven Hauptkonditionen, zinsgünstigen Krediten in Kombination mit Tilgungszuschüssen.

Ab dem 17. April soll laut dem Bericht jedoch die bislang mögliche 20-jährige Zinsbindung wegfallen. Außerdem werde der Zeitraum, in dem für noch nicht abgerufene Darlehen keine Zinsen anfallen, von zwölf auf sechs Monate verkürzt. Eine bisher kostenlose Sondertilgung solle bei den Programmen künftig nicht mehr möglich sein.