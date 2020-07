Österreichische Ryanair-Tochter will 16 Piloten entlassen

Bericht: Laudamotion schließt Basis am Stuttgarter Flughafen im Herbst

Wien (AFP) - Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion wird ihre Basis am Stuttgarter Flughafen einem Medienbericht zufolge nach der Sommerreisesaison schließen. Den dort stationierten Piloten und Flugbegleitern werde zu Ende Oktober gekündigt, berichtete die österreichische Zeitung "Standard" nach Angaben der Nachrichtenagentur APA am Mittwoch. Betroffen sind demnach 16 Piloten, zur Zahl der Kopiloten und Flugbegleiter an dem Standort gab es keine Angaben.

Laudamotion-Maschinen in Österreich © AFP

Hintergrund ist dem "Standard"-Bericht zufolge, dass die Mehrheit der an der Stuttgarter Basis stationierten Piloten gegen einen in Österreich mit der Gewerkschaftsseite nach schwierigen Verhandlungen abgeschlossenen neuen Tarifvertrag mit Lohneinbußen stimmte. Dazu komme außerdem die "ökonomischen Lage des Standorts", zitierte die Wiener Zeitung aus einer internen Mitteilung der Geschäftsführung an ihre Mitarbeiter.

Laudamotion unterhält neben seinem Standort in Stuttgart noch Basen in Wien, Düsseldorf und auf der spanischen Ferieninsel Mallorca. In Wien wird das Unternehmen laut APA wegen hoher Verluste ebenfalls Personal abbauen und die Belegschaft dort auf etwas mehr als 300 Mitarbeiter senken. Diese entschieden sich in der firmeninternen Abstimmung dafür, den neu ausgehandelten Tarifvertrag anzunehmen.

Die von dem früheren Rennfahrer Niki Lauda gegründete Laudamotion war Anfang des vergangenen Jahres von der irischen Billigfluglinie Ryanair aufgekauft worden. Wie viele Fluggesellschaften ist das Unternehmen schwer von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen.