20 Millionen Erwerbstätige von Samstags- und Schichtarbeit betroffen

Bericht: Mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland arbeiten sonntags

Berlin (AFP) - Für viele Menschen in Deutschland geht die Arbeitswoche freitags nicht zu Ende. Rund 8,6 Millionen Erwerbstätige in Deutschland arbeiteten im vergangenen Jahr auch an Sonn- oder Feiertagen, wie das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamts berichtet.

Insgesamt ist die Zahl der Beschäftigten, die an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, demnach aber rückläufig. Laut "Handelsblatt" mussten in den Jahren 2008 und 2013 jeweils noch rund 11,1 Millionen Erwerbstätige an Sonn- und Feiertagen arbeiten.

Jeden Sonntag und Feiertag im Monat arbeiten dem Bericht zufolge 1,9 Millionen Menschen in Deutschland. Doppelt so viele arbeiten an zwei Sonn- oder Feiertagen im Monat. Fast jeder zweite Erwerbstätige - 20 Millionen Menschen - sind von Samstags- oder Schichtarbeit betroffen. Auch diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren laut "Handelsblatt" deutlich gesunken: 2013 waren es demnach noch drei Millionen mehr.