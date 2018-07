Opel-Sprecher: Noch keine Entscheidungen getroffen

Bericht: PSA erwägt Verkauf von Teilen des Opel-Entwicklungszentrums

Paris (AFP) - Der französische Opel-Eigentümer PSA erwägt einem französischen Medienbericht zufolge den Verkauf eines Teils des Opel-Forschungs- und Entwicklungszentrums in Rüsselsheim. Die Zeitung "Le Monde" berichtete am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe, PSA und Opel hätten Entwicklungsdienstleister sondiert, darunter die französischen Altran, Akka und Segula sowie den deutschen Bertrandt.

Opel steht vor Händler © AFP

Im Forschungs- und Entwicklungszentrums in Rüsselsheim sind 7700 Ingenieure beschäftigt. Aus PSA-Kreisen hieß es gegenüber "Le Monde", es wäre ein Viertel der Belegschaft betroffen. Unter Berufung auf ein internes Dokument berichtete das Blatt, PSA habe den Verkauf von Abteilungen mit knapp 4000 Beschäftigten angeboten.

Ein Opel-Sprecher sagte am Dienstagabend, das Zentrum in Rüsselsheim werde auch zukünftig "alle Opel-Modelle entwickeln und die Aufgaben der 15 Kompetenzzentren für die gesamte Groupe PSA übernehmen". Vor dem Hintergrund der "stark rückläufigen Volumen von GM-Auftragsarbeiten und im Rahmen der Mitbestimmung" gelte es, zusammen mit den Sozialpartnern eine Lösung zu finden. Dies sei Bestandteil der Rahmenvereinbarung, die im Dezember 2017 unterzeichnet wurde. Bislang seien noch keine Entscheidungen getroffen worden.

Opel schreibt seit Jahren Verluste. Deshalb hatte die französische PSA-Gruppe, die Opel im Sommer 2017 für 1,3 Milliarden Euro von dem US-Hersteller General Motors (GM) übernommen hatte, dem Autobauer und seiner britischen Schwestermarke Vauxhall ein Sparprogramm verordnet. Damit soll der Autobauer bis 2020 wieder profitabel werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte PSA im April aufgefordert, Zusagen hinsichtlich der Arbeitsplätze einzuhalten.