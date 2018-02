Teure Modelle verursachen laut "Computer Bild" auch höhere Kosten

Bericht: Premium-Smartphones gehen häufiger kaputt

Hamburg (AFP) - Ob Risse im Display oder defekte Akkus - Schäden wie diese treten einem Medienbericht zufolge häufiger bei Oberklasse-Smartphones auf. Zudem verursachten teure Modelle höhere Reparaturkosten, berichtete die Zeitschrift "Computer Bild" am Freitag vorab unter Berufung auf eine Studie des Online-Reparatur-Marktplatzes Clickrepair.

Smartphone-Schäden können teuer werden © AFP

Bei den Herstellern liegen demnach Huawei und Sony auf Platz eins. Hier stimme das Verhältnis zwischen Schadenhäufigkeit und Instandsetzungskosten, berichtete die Zeitschrift. Schlusslicher seien der iPhone-Hersteller Apple aufgrund extrem hoher Kosten im Schadensfall sowie HTC - diese Handys müssten am häufigsten in die Werkstatt.

Im Ranking der einzelnen Geräte ist demnach das Sony Xperia XZ am zuverlässigsten, beim Motorola Moto G4 sind die Reparaturen am günstigsten. Das Google Pixel gehe am häufigsten kaputt, berichtete die "Computer Bild", Schäden an S-Modellen von Samsung seien kostenintensiv.