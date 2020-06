Behörde ermittelt wegen Anfangsverdachts der Untreue

Bericht: Staatsanwaltschaft durchsucht Westfleisch-Standorte

Düsseldorf (AFP) - Der Münsteraner Fleischhersteller Westfleisch ist Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen geworden. Wie die "Wirtschaftswoche" berichtete, durchsuchte die Staatsanwaltschaft Münster am Dienstag den Hauptsitz sowie einen Betrieb des Unternehmens in Coesfeld. Ein Sprecher der Behörde sagte der Zeitung, es werde wegen des Anfangsverdachts der Untreue zum Nachteil von Westfleisch ermittelt.

Laut "Wirtschaftswoche" geht es dabei in erster Linie um rund 12.000 Tonnen Schweinefleisch, die zu branchenunüblichen Bedingungen über einen Zwischenhändler in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einen Kunden in China verkauft worden sein sollen. Gegen welche Personen konkret ermittelt wird, blieb zunächst offen.

Wie andere Schlachthofbetreiber war Westfleisch schon vor einigen Wochen in die Schlagzeilen geraten - allerdings wegen einer Häufung von Corona-Fällen. Die Arbeitsbedingungen sowie die Unterbringung von Werkvertragsarbeitern in der Fleischindustrie waren heftig kritisiert worden. Das nordrhein-westfälische Unternehmen Westfleisch ist einer der größten Hersteller in Deutschland.