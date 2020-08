Gespräche zwischen US-Unternehmen und chinesischer Videoplattform

Bericht: Twitter prüft Zusammenschluss mit Tiktok

Washington (AFP) - Der US-Internetdienst Twitter ist einem Bericht zufolge an einem Zusammenschluss mit der chinesischen Videoplattform Tiktok interessiert. Es habe erste Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gegeben, berichtete das "Wall Street Journal" am Samstag. Twitter und Tiktok wollten dies auf AFP-Anfrage nicht bestätigen.

Tiktok-Logo © AFP

Tiktok ist in den USA unter großen Druck geraten. Der Video-App wird von Kritikern vorgeworfen, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag ein Dekret unterzeichnet, das auf ein Verbot von Tiktok in anderthalb Monaten hinausläuft, sollte der Inhaberkonzern Bytedance die Plattform bis dahin nicht verkauft haben.

Durch den Erlass werden alle Geschäfte mit Tiktok und Bytedance nach Ablauf einer Frist von 45 Tagen verboten. Trump beschuldigt Bytedance, über die Plattform Spionage für Chinas Regierung zu betreiben.

Der US-Softwareriese Microsoft befindet sich derzeit in Verhandlungen mit Bytedance über einen Aufkauf. Die Video-App ist vor allem bei jungen Nutzern sehr beliebt. Bytedance bestreitet, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben.