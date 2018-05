Laut "Focus" liegt schriftliche Versicherung vor

Bericht: Winterkorn will sich bei Regress nicht per Verjährung aus Affäre ziehen

München (AFP) - Der frühere VW-Vorstandschef Martin Winterkorn will sich bei möglichen Regressforderungen in Milliardenhöhe wegen des Diesel-Skandals nicht über den Weg der Verjährung aus der Affäre ziehen. Dies habe Winterkorn dem Konzern schriftlich versichert, berichtete das Magazin "Focus" vorab am Freitag unter Berufung auf einen Insider. Forderungen des Konzerns gegen den Ex-Manager könnten bei Geltendmachung der Verjährung ansonsten nach Ende 2018 ihre Gültigkeit verlieren.

Ex-VW-Chef Martin Winterkorn © AFP

VW hat dem Bericht zufolge bisher keine Entscheidung darüber getroffen, ob und gegebenenfalls wie der Konzern Winterkorn für die Begleichung finanzieller Schäden durch die Dieselaffäre heranziehen wird. Vorstand und Aufsichtsrat können sich demnach selbst gegenüber Anlegern schadenersatzpflichtig machen, falls sie berechtige Ansprüche gegenüber Ex-Managern nicht durchsetzen.

Winterkorn soll laut "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" in seiner Karriere gut 100 Millionen Euro verdient haben. Allein seine Pensionsansprüche bei VW belaufen sich dem "Focus" zufolge zusätzlich auf knapp 30 Millionen Euro.

Den vollen Verlust seines Familienvermögens muss Winterkorn aber offenbar nicht befürchten: Laut "focus.de" soll er mit seiner Ehefrau Anita die OGH Immo GmbH zur Verwaltung eigener Immobilien und sonstigen eigenen Vermögens gegründet haben. Dies erschwere bei Regressforderungen den Zugriff auf das Familienvermögen, weil die Werte nur noch als Gesellschafteranteil zur Verfügung stünden. Zudem hätten Gläubiger keinen Zugriff auf das Vermögen eines Mitgesellschafters der Firma wie etwa Winterkorns Ehefrau.