Aktien sollen in Hongkong und Shanghai gehandelt werden

Berichte: Börsengang soll Alipay-Betreiber 30 Milliarden Dollar einbringen

Peking (AFP) - Der Finanzarm des chinesischen Onlineriesen Alibaba, die Ant-Gruppe, hat ihren Börsengang angekündigt - es dürfte einer der größten überhaupt werden. Der Börsengang von Ant, bekannt für den Online-Bezahldienst Alipay, soll Medienberichten zufolge rund 30 Milliarden Dollar (25 Milliarden Euro) einbringen. Ant kündigte am Dienstag an, dass die Aktien in Hongkong und in Shanghai gehandelt werden sollen.

Die QR-Codes von Alipay und WeChat an einem Stand in Nantong © AFP

Zum Zeitrahmen oder Umfang des Börsengangs machte der Konzern selbst keine Angaben. Ein Unternehmenssprecher sagte AFP, es gehe aktuell darum, Ant "der Welt zu präsentieren". Die zu Alibaba gehörende "South China Morning Post" nannte die Summe von rund 30 Milliarden Dollar als Ziel des Börsengangs.

Alipay nutzen nach Angaben des Unternehmens monatlich mehr als 700 Millionen Menschen in China; jährlich werden demnach umgerechnet mehr als 14,4 Billionen Euro transferiert. Größter Konkurrent ist die Plattform WeChat Pay des Internetriesen Tencent.